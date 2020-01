Podsumowanie finału WOŚP 2020 w Podlaskiem. Ile pieniędzy zebrano w Białymstoku i regionie?

- Prawie wszystkie puszki zostały już przeliczone. Największe kwoty jakie znaleźliśmy w poszczególnych puszkach wolontariuszy to dwa razy po 12 tys. zł, w kolejnej 10 tys. Słynny św. Mikołaj zbierający datki z żoną i teściową zebrał 22 tys. plus 2 tys. z terminala - poinformowała Magda Łapińska ze sztabu WOŚP w Białymstoku - Czy idziemy na rekord? Taką mam nadzieję! - dodała organizatorka.

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poinformowała, że zebrana kwota opiewa już na 115 mln zł! Ale w wielu sztabach liczenie jeszcze trwa, m. in. w białostockim.

W Suwałkach wolontariusze zebrali ponad 133 tys. zł!

Za to wyniki niedzielnej zbiórki podsumowali już wstępnie członkowie suwalskiego sztabu i wiemy, że mają rekord! Na konto fundacji Jurka Owsiaka trafi ponad 133 tysiące złotych. Mieszkańcy chętnie dzielili się pieniędzmi podczas wydarzeń, które odbyły się w mieście. Do nich można zaliczyć choćby bieg noworoczny, którego uczestnicy wrzucali datki do puszek. W tym roku Orkiestra grała m.in. w hali Arena, Plazie, na lodowisku czy w szkole zawodowej.