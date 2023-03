Podlaski Klub Morsów pławił się w Supraśli przy pięknej pogodzie. Do lodowatej wody weszło około 50 osób! (zdjęcia) Adrian Kuźmiuk

Podlaski Klub Morsów ponownie nie zawiódł. Tym razem do lodowatej rzeki Supraśl weszło około 50 osób. Z pewnością miała na to wpływ piękna pogoda i choć było stosunkowo zimno, to słońce z pewnością nieco rozgrzało morsujących.