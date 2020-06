Pływalnia Rodzinna zaprasza na zajęcia w wodzie. Będą prowadzone na nowych zasadach

Zgodnie z nowymi wytycznymi na Pływalni Rodzinnej jednorazowo może przebywać maksymalnie 75 osób. W całym obiekcie obowiązuje zachowanie dystansu społecznego (nie dotyczy to osób wspólnie zamieszkujących). Dystans należy zachować w kolejkach, w holu głównym, szatniach, przebieralniach, natryskach, a także w hali basenowej wraz z częścią SPA; podczas pływania, ćwiczeń i korzystania z atrakcji. Wewnątrz budynku, aż do wizyty w przebieralni, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.

Ważna zmiana dotyczy przebieralni i pryszniców. Pomieszczenia te są koedukacyjne - mogą z nich korzystać i mężczyźni, i kobiety. Przebieralnie są wyposażone w boksy, a wybrane prysznice w kotary, zapewniające intymność.

Wszystkie urządzenia i pomieszczenia w hali basenowej będą dostępne, ale z ograniczeniami i zgodnie obowiązującymi regulaminami. W największej niecce basenowej na jednym torze mogą przebywać maksymalnie cztery osoby. W saunie suchej - pięć osób. Standardem (mamy nadzieję) pozostaje to, że przed wejściem na halę basenową myjemy ciało, a w saunie rozkładamy ręcznik pod całą powierzchnią ciała, która styka się z ławą (także pod stopami).

Pływalnia na Słonecznym Stoku czynna jest codziennie w godz. 6:00-22:00 (pływanie i korzystanie z całej hali basenowej w godz. 6:15-21:30). W obiekcie znajduje się: basen pływacki o długości 25 m, basen z dnem ruchomym, wodny plac zabaw dla dzieci, wodne SPA z masażerami i dwie wanny jacuzzi. Do tego zjeżdżalnia jednoosobowa o długości około 63 m i jedyna w regionie zjeżdżalnia pontonowa o długości około 113 m (plus wanna hamowna). Strefa wypoczynku to: grota solna, sauna sucha, łaźnia parowa, deszczownice na zimną i ciepłą wodę, wiadro bosmana, studnia lodowa wytwarzająca lód, podgrzewana ławeczka z misami do kąpieli stóp, tepidarium z podgrzewanymi leżankami, słoneczna łąka.

