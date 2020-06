Plebiscyt Polska Architektura XXL 2019. Zielone przystanki w Białymstoku nagrodzone (zdjęcia)

Daniel M., syn Zenka Martyniuka już opuścił areszt tymczasowy za kaucją

Daniel M. w środę (6 maja) opuścił białostocki areszt. Przewieziono go do prokuratury rejonowej, gdzie śledczy zdecydowali, że syn Zenka Martyniuka może wyjść na wolność. Syn króla disco polo musi co tydzień meldować się w komisariacie policji, nie może wyjechać z kraju, a ojciec...