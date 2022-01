Platforma FREE NOW startuje w Białymstoku. Przewoźnik zapewnia promocyjne ceny przejazdów i lepsze warunki dla kierowców taxi (zdjęcia) OPRAC.: Adrian Kuźmiuk

Na białostockim rynku przewozów pojawił się nowy konkurent. FREE NOW to aplikacja łącząca pasażerów i kierowców, dostępna w ponad 170 miastach europejskich, a od (27.01.2022) także w Białymstoku. Użytkownicy mogą szybko i wygodnie zamówić taksówkę z aplikacji, z atrakcyjnie niską ceną znaną z góry i według preferencji odnośnie rodzaju przejazdu. Na start, dla mieszkańców Białegostoku, FREE NOW przygotowało promocję 50% taniej na każdy przejazd.