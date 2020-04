PKP remontuje linię kolejową Białystok-Kuźnica Białostocka oraz Sokółka-Suwałki

Na linii z Białegostoku do Kuźnicy oraz do Suwałk PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wymienią szyny oraz zużyte podkłady. Na linii Sokółka-Suwałki specjalistyczna maszyna, tzw. oczyszczarka wykona prace związane z zapewnieniem odpowiedniego stanu podtorza. Maszyna czyści tzw. podsypkę - tłuczeń oraz uzupełnia jego braki.

- Zapewnia to odpowiednią stabilność gruntu i odprowadzanie wody, tym samym dobry stan toru i podróże bez ograniczeń prędkości - czytamy w komunikacie na stronie wykonawcy.

Kolejarze, na szlaku z Białegostoku do Kuźnicy i z Sokółki do Suwałk, wykonają również sprawdzenie tzw. naprężeń termicznych. Takie prace zapobiegają odkształcaniu się torów w czasie wysokich temperatur i zapewniają sprawne przejazdy pociągów.

Na prace przeznaczono ok. 2 mln zł. Roboty wykonują pracownicy PLK oraz Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury i firmy Rajbud sp. z o.o.