PKO Białystok Półmaraton 2022. Utrudnienia w centrum miasta przez cały weekend 14-15 maja 2022 [MAPKI, TRASY BIEGU, PROGRAM]

Biegowy weekend zaczynamy już w sobotę 14 maja o godz. 9:00 Biegiem Śniadaniowym. Bieganie, spokojnym tempem, tzw. konwersacyjnym. Startujemy z placu sprzed Teatru Dramatycznego. Udział w biegu jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych, bez względu na wiek i zaawansowanie biegowe. Pobiec może każdy. Dystans do pokonania to ok 4 km. Dla wszystkich startujących w niedzielę będzie to doskonały rozruch przed startem.