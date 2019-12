Pies to nie prezent. Schronisko w Białymstoku wstrzymuje adopcje psów przed świętami

Co roku tuż przed świętami, w całej Polsce prowadzona jest kampania "Pies to nie prezent". Bierze w niej udział także białostockie schronisko. Placówka chce uświadamiać, że przyjęcie pod swój dach czworonoga powinno być przemyślaną, odpowiedzialną decyzją, a pies, jako żywa istota, nie powinien być prezentem. Dlatego w Białymstoku, już po raz trzeci wstrzymano adopcję małych czworonogów. Szczeniaków nie będzie można przygarnąć aż do 10 stycznia.

- Nie chcemy, żeby stały się one nieprzemyślanym prezentem gwiazdkowym. Uważamy, że zwierze nie jest rzeczą i nie powinno się go dawać w prezencie - mów Anna Jaroszewicz, kierownik Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Podkreśla także, że święta nie są odpowiednim czasem na przyjmowanie nowego członka rodziny do domu. Każdy pies źle znosi zmiany. Potrzebuje wtedy ciszy i spokoju. A okres świąteczny pełen jest zamieszania, porządków, wizyt gości i wyjazdów. To nie jest dobre dla psa.