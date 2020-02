Piękne siostry Mancewicz na wakacjach w Izraelu. Dzielą się gorącymi zdjęciami z wyjazdu (FOTO)

Zdjęcia z urlopowego wyjazdu sióstr Mancewicz zapierają dech w piersiach. Piękne Podlasianki poleciały do Izraela. Dokładnie do Tel Awiw, miasta położonego w nadmorskiej równinie Szaron, leżącej nad Morzem Śródziemnym. Na ich Instagramach nie brakuje więc gorących zdjęć prosto z plaży. Możemy pozazdrościć!

Wakacje sióstr Mancewicz to wieczór panieński?

Siostry Mancewicz Laura, Rozalia i Natalia nie poleciały na zimowy odpoczynek same. Towarzyszyły im równie piękne przyjaciółki. Na jednym ze wspólnych zdjęć kobieca ekipa trzyma balony układające się w napis "Buczatrol". W komentarzach Internauci dopytują co to znaczy, zaś Laura Mancewicz pisze: "Buczatrol. Is geeting maried". Czy to oznacza, że jedna z urokliwych dam wkrótce wychodzi za mąż?