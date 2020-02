Park Planty do odnowy. Już rozpoczęła się wymiana nawierzchni alei. Czy zniknąć powinny przerośnięte tuje? Konsultacje społeczne trwają

Obecny stan Parku Planty to aż woła donośnym głosem, żeby cokolwiek z tym miejscem zrobić. Bo tu jest wszystko nie z innej epoki, ale z innego świata. I ten popękany i podziurawiony asfalt na alejkach, i te ławki i ta zieleń, która sobie szaleje jak chce. Nawet jeżeli są tam ładne i zadbane miejsca, to za chwilę znów wpadamy w pewne zaniedbanie i czar tego miejsca pryska - uważa białostocki historyk Andrzej Lechowski, który kieruje Muzeum Podlaskim.

Te prace mają zakończyć się do końca lipca. Ich koszt to ponad 2 miliony złotych.

Granit zamiast asfaltu. Miasto chce wymienić nawierzchnię wszystkich alei na Plantach. Na razie 120 metrów przy pomniku "Inki"

Te wywołują ponoć poro emocji. Mają zagorzałych przeciwników i zwolenników. Która opcja w sprawie tui wygra - dowiemy się w ciągu miesiąca. Wtedy poznamy wyniki konsultacji. Te pomogą miastu m.in. ubiegać się o pieniądze na rewitalizację parku.

- Marzą mi się Planty zadbane, nawiązujące do ich modernistycznych korzeni, ale z nowoczesnym spojrzeniem. Myślę, że w odniesieniu do tak ważnego miejsca na mapie Białegostoku, najlepszym rozwiązaniem byłoby ogłoszenie konkursu na rewitalizację. To przyciągnęłoby zdolnych i kreatywnych twórców. Chciałbym też, żeby przy przebudowie Plant nie ucierpiała przyroda. A w naszym mieście przy okazji różnych inwestycji, lepsze niekiedy bywa wrogiem dobrego. Szczególne kontrowersje budzi pomysł wycięcia tuj, które zdaniem urzędników są przerośnięte i nie pasują do misternej koncepcji parterów kwiatowych. Moim zdaniem te żywotniki nadają Plantom charakteru i stały się ich znakiem rozpoznawczym - podkreśla Piotr Kempisty z Instytutu Działań Miejskich.