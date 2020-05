Parapetówka w White Bear Coffee. Przynieś kwiatek i odbierz kawę

Otwarcie nowego lokalu miało miejsce 18 maja i przypadkowo zbiegło się z otwarciem gastronomii w całym kraju.

- Mieliśmy więc podwójną okazję do świętowania - mówi Marcin Zalewski, szef palarni the White Bear. - Ruszamy w nowym miejscu, gdzie mamy przyjaźniejszą przestrzeń, lepsze możliwości do pracy i świetne warunki dla gości, których wreszcie możemy przyjąć. Żeby lokal był jeszcze przytulniejszy, postanowiliśmy udekorować go kwiatami.

Każdy klient, który przyniesie kwiatek w doniczce, otrzyma od nas paczkę dobrej kawy.

Nowy lokal w Białymstoku. A potem Białe Niedźwiedzie ruszają w Polskę [zdjęcia]

Do palarni kawy przy Produkcyjnej wchodzi się wprost z ulicy. Już na zewnątrz unosi się zapach palonych ziaren.

Przestronne, jasne wnętrze ma loftowy, surowy wystrój - tak by nic nie odwracało uwagi od rzeczy najważniejszej, czyli kawy, która wyeksponowana została na regałach wraz z akcesoriami do jej parzenia. Dla gości przygotowano kilka stolików i komfortowe fotele. Nawet te ekologiczne, wykonane z tektury z recyklingu, zdaniem klientów są bardzo wygodne. Ale nie one stanowią główną atrakcję. Jest nią kawa.