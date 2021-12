Ostrzeżenie dla Podlaskiego 24.12.2021 15:30, Zawieje/zamiecie śnieżne

Ostrzeżenie RSO: ZAWIEJE/ZAMIECIE ŚNIEŻNE

Obowiązuje od: 24.12.2021 15:30 do: 25.12.2021 09:00

Województwo podlaskie powiaty: augustowski, białostocki, Białystok, grajewski, kolneński, Łomża, łomżyński, moniecki, sejneński, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki i zambrowski. Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 60 km/h, z północnego-zachodu i zachodu.

Ważność od godz. 18:00 dnia 24.12 do godz. 9:00 dnia 25.12.2021 r.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.