Ostrzeżenie dla Podlaskiego 09.11.2021 12:33, II strefa buforowa przed PG Bobrowniki

Ostrzeżenie RSO: II STREFA BUFOROWA PRZED PG BOBROWNIKI

Obowiązuje od: 09.11.2021 12:33 do: 09.11.2021 22:00

W związku ze zwiększającą się kolejką samochodów ciężarowych do Przejścia Drogowego w Bobrownikach, wprowadzona została II strefa buforowa. II strefa rozpoczyna się przed m. Waliły Stacja. Ciężarówki są sukcesywnie przepuszczane do I strefy. Czas oczekiwania na przekroczenie granicy w I strefie przed PG w Bobrownikach - na godz. 12.00 wynosi 34h/16km.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.