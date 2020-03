Ośrodek wschodnich sztuk walk na Węglówce już działa. Powstał za pieniądze z budżetu obywatelskiego. Odwiedzić może go każdy

Na Węglówce trenują obecnie cztery kluby. To Białostocki Klub OYAMA KARATE, Klub Judo Politechniki Białostockiej, Podlaski Klub Taekwon-do "So San" oraz Podlaska Fundacja Tai Chi Kung Fu. Od nowego sezonu, czyli od września pewne będzie ich tu więcej, ale ośrodek warto odwiedzić już teraz.

- Mamy w końcu miejsce dla siebie. Sale są odpowiednio przygotowane do trenowania, ich parkiety są wyłożone matami, ktore zmniejszają obciążenie stawów ćwiczących- podkreśla Rafał Gólcz, jeden z pomysłodawców utworzenia ośrodka.

Ośrodek wschodnich sztuk walk mieści się w magazynie nr 10 przy Węglowej 8. Znajduje się tu pięć sal do ćwiczeń: dwie na parterze i trzy na piętrze. Są też pokoje trenerskie, szatnie, toalety z prysznicami, pomieszczenia techniczne, recepcja, pokoje porządkowe.

Dodaje, że każda osoba, nawet taka, która do tej pory nigdy nie ćwiczyła, może zajrzeć do środka, zobaczyć jak wyglądają zajęcia w poszczególnych grupach, dołączyć do ćwiczących.

- Można w ten sposób sprawdzić, co nam, czy naszym dzieciom najbardziej odpowiada. Tym bardziej, że pierwsze zajęcia są bezpłatne - dodaje Rafał Gólcz.

Sam obiekt powstał dzięki budżetowi obywatelskiemu na 2016 rok. Jego pomysłodawcami byli przedstawiciele klubów i szkół, które trenują wschodnie sztuki walk. Na realizację projektu musieli jednak czekać cztery lata. Koszt inwestycji to ponad 4 mln zł.

Rafał Gólcz dodaje, że kluby chcą założyć federację, dzięki której będą mogły np. pozyskiwać pieniądze z zewnątrz.