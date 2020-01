Osiągnięcia w 2019 roku - Powiat Białostocki

Po blisko 2 latach budowy w lutym 2019 r. uroczyście otwarto nową część Szpitala Powiatowego w Łapach. Mieści się tam część zabiegowa szpitala: blok operacyjny, oddział intensywnej terapii i oddział chirurgiczny, pracownia endoskopowa i centralna sterylizatornia. Lekarze m.in. leczą tu chirurgicznie tzw. otyłość olbrzymią, wykonują też badania kolonoskopowe ze znieczuleniem.

Budowa nowego skrzydła kosztowała blisko 20 mln 700 tys. zł. Większość pochodziła z budżetu Powiatu Białostockiego. Dotacja od wojewody podlaskiego wyniosła 1 mln zł.



Domy Pomocy Społecznej w Uhowie i Jałówce dostały nowe mikrobusy

9-osobowe auta, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. To bardzo potrzebny zakup, mieszkańcy DPS są bowiem często dowożeni do poradni specjalistycznych, szpitali, na spotkania integracyjne z mieszkańcami z innych domów pomocy społecznej, czy na mecze.

Nowe mikrobusy kosztowały łącznie blisko 290 tys. zł. Powiat Białostocki na ich zakup otrzymał dofinansowanie z PFRON.



Filię Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego otwarto w Łapach.

(Mieści się przy ul Piaskowej). Interesanci podkreślają, że inwestycja znacznie ułatwi im życie, bo nie muszą już dojeżdżać do Białegostoku, by np. zarejestrować auto. Uruchomienie filii odciążyło Wydział Komunikacji przy ul. Borsuczej w Białymstoku, w Łapach załatwianych jest około 20% wszystkich spraw.



Droga Stanisławowo – Niewodnica Nargilewska – otwarta po remoncie.

To bardzo uczęszczana droga, bo oprócz mieszkańców okolicznych wsi jeżdżą nią ci, którzy chcą skrócić sobie drogę do Bielska Podlaskiego czy Lublina.

Zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu Powiatu Białostockiego i Gminy Juchnowiec Kościelny z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej. Koszt inwestycji to 14,8 mln zł

W planach jest przebudowa kolejnego fragmentu drogi powiatowej Białystok – Wojszki. Chodzi o 4 kilometrowy odcinek tzw. Angielki (bo asfalt ma tylko po jednej stronie jezdni). Droga Niewodnica Nargilewska – Kudrycze ma być gotowa do września 2020 r.



Po raz 5 Powiat zorganizował Kiermasz zdrowej żywności i rękodzieła „NATURA I MY”. Tym razem w Supraślu i w Tykocinie. Zainteresowanie było ogromne. Oferta kiermaszu była niezwykle różnorodna. Stoiska 20 wytwórców oferowały m.in: chleby, sękacze, miody, swojskie wędliny, a także naturalne kosmetyki i wyroby rękodzielnicze. Na gości czekały też m.in. pokaz kulinarny i bezpłatne badania składu masy ciała z możliwością konsultacji wyniku z dietetykiem.

Takie badania w ramach akcji „Szpital Mieszkańcom Powiatu” przeprowadzono od wiosny do jesieni w 8 zainteresowanych gminach.



Otwarcie po remoncie poradni w Łapach

W komfortowych warunkach leczeni są pacjenci przyszpitalnych poradni specjalistycznych i POZ przy ul. Piaskowej w Łapach. Wyremontowano prawe skrzydło budynku, jest nowe wyposażenie. Działają gabinety: neurologiczny, nefrologiczny, laryngologiczny, dermatologiczny i diabetologiczny. Kupiono też samochód do realizacji wizyt domowych i transportu chorych.

Całość kosztowała ponad 1,8 mln zł. Większość to dotacja z UE, część pochodziła z budżetu Powiatu Białostockiego, któremu podlega szpital w Łapach.



Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę SOR w Łapach

Szpitalny Oddział Ratunkowy przy Powiatowym Szpitalu w Łapach ma wspomóc białostockie placówki. Od 2021 r. lekarze będą tu ratować zdrowie i życie pacjentów z zawałami, urazami wielonarządowymi, udarami, a także tych poszkodowanych w wypadkach.

Wprawdzie, w szpitalu jest całodobowa izba przyjęć, ale uruchomienie SOR oznacza większą liczbę lekarzy i więcej sprzętu np. tomograf. Tuż obok szpitala powstaje też lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Koszt inwestycji to ponad 12 mln zł, z czego ponad 8 mln zł to dotacja z Ministerstwa Zdrowia. (Reszta kwoty pochodzi z budżetu Powiatu Białostockiego).



FDS – wręczenie symbolicznych czeków w starostwie

W październiku wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wręczył symboliczne czeki, potwierdzające dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych i gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych. Czeki na łączną kwotę 48 mln zł odebrali przedstawiciele 13 gmin a także Starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski i wicestarosta Roman Czepe.

Dzięki ubiegłorocznym dotacjom z FDS, w powiecie białostockim będzie można w sumie wyremontować 36 odcinków dróg o łącznej długości 61 km.



Umowa nr 1000 o przyznanie bonu na szkolenie w ramach projektu: „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”. Mieszkaniec gminy Dobrzyniewo Duże wybrał, cieszący się dużą popularnością kurs operatora dronów.

Wciąż jest możliwość skorzystania z wielu interesujących szkoleń. Chętni mieszkańcy Białegostoku, powiatów białostockiego i sokólskiego mogą się zgłaszać do Punkt Obsługi Uczestnika Projektu przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku.



W Kurianach jesienią uroczyście otwarto blisko 2-kilometrowy odcinek drogi, biegnącej przez wieś i dalej do ul. Gminnej w Białymstoku. Powstała tam również ścieżka rowerowa.

Ponad połowa drogi przebudowanej przez firmę Mipa to droga powiatowa, reszta – droga gminna. Przed inwestycją odcinek powiatowy miał nawierzchnię brukową, na krótkim odcinku bitumiczną; natomiast droga gminna była gruntowa.

Zadanie zrealizowano w ramach projektu partnerskiego: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF. Łączna wartość zadania to ponad 14,5 mln zł.



Lepsze są warunki obsługi w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Wyremontowano pokoje, gdzie przyjmowani są interesanci, korytarz jest jak nowy, przybyło miejsc siedzących w poczekalni. Już po Nowym Roku w urzędzie przy Borsuczej uruchomiono kolejkomat, który usprawni obsługę i uporządkuje kolejkę czekających.



Jubileusz 20-lecia Powiatu Białostockiego świętowało około 400 zaproszonych osób. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymały radne: Anna Grycuk i Barbara Grabowska. Brązowy krzyż zasługi otrzymał Zdzisław Łukaszewicz z Zarządu Powiatu. Wręczane też były pamiątkowe statuetki, medale i odznaki dla strażaków OSP, a także pisemne podziękowania dla osób pracujących na rzecz Powiatu Białostockiego. Całość zakończył premierowy spektakl „Samobójca”, na podstawie tekstu Nikołaja Erdmana.



III Konkurs „Bezpieczny Powiat Białostocki”

W ramach propagowania bezpieczeństwa Starostwo Powiatowe w Białymstoku we współpracy z Komendą Miejską PSP zorganizowały konkurs „Bezpieczny Powiat Białostocki”. W Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach rywalizowało 75 uczniów z 17 szkół z terenu powiatu. I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej. Każdy uczestnik dostał w prezencie czujkę dymu.



W grudniu otwarto po przebudowie most na rzece Horodnianka w Sienkiewiczach w ciągu tzw. szosy Kruszewskiej. Codziennie przejeżdża nią wielu kierowców, bo to popularna trasa Białystok - Choroszcz. Rozbiórka starego mostu (z 1954 r.) i budowa nowego kosztowały blisko 2,4 mln zł; Środki pozyskane przez Zarząd Powiatu Białostockiego z subwencji budżetu państwa to blisko 1,2 mln zł. Pozostała kwota pochodziła z budżetów Powiatu Białostockiego i gminy Choroszcz.