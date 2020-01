Orszak Trzech Króli 2020 Białystok. Pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają" (PROGRAM, ZDJĘCIA)

66 kilometrów przed nimi. Pielgrzymka z Białegostoku do Różanegostoku

Wyruszyli w piątek (21 czerwca) równo o godz. 13.00 sprzed katedry. Do Różanegostoku dotrą w niedzielę, 23 czerwca w południe. Około 300 pielgrzymów idzie z Białegostoku, na trasie dołączą do nich inni. Do Matki Bożej Różanostockiej dotrze w sumie ok. 2 tysięcy pątników - mówi ki...