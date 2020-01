Nowy McDonald's w Białymstoku. Będzie przy ulicy Geodetów, już trwa rozbiórka (zdjęcia)

Nieruchomość przy ul. Geodetów za 3 mln 800 tys. zł w 2010 roku kupił ówczesny starosta Wiesław Pusz. Powiat zaciągnął wtedy na to ponad 2 mln zł kredytu. Jego następca Antoni Pełkowski próbował sprzedać ten obiekt. Bez skutku.

Antoni Pełkowski wpadł więc na pomysł, by ten budynek wyburzyć i postawić nowy. Tyle że nie miał na to zgody radnych PiS z Janem Perkowskim, obecnym starostą powiatu białostockiego na czele. Proponowali oni, by obiekt przy Geodetów wyremontować i przenieść tam niektóre wydziały. Jednak zmienili zdanie.

Ostatecznie nieruchomość udało się sprzedać firmie McDonald's. Zarząd Powiatu postanowił nie obniżać ceny sprzedaży i wystawił za kwotę 4 074 000 zł. W wyniku licytacji nieruchomość (prawo użytkowania wieczystego) została zbyta za cenę 4 114 740 zł.