Nowy Lidl w Białymstoku. Promocje na otwarcie Lidla ul. Antoniuk Fabryczny [zdjęcia, wideo] 03.2020

Masło za 2,99 zł, woda za 0,99 zł, kiełbasa królewska za 2,39 zł, mokasyny męskie za 69,90, parowar za 39 zł,opiekacz do kanapek za 19 zł, zasłony za 29,99 zł, stolik kawowy za 39,99 z, czy akumulatorowa wiertarkowkrętarka za 69 zł. To i mnóstwo innych artykułów w promocyjnych cenach kupicie już od czwartku, 12 marca w nowym Lidlu w Białymstoku, przy ul. Antoniuk Fabryczny.

Lidl w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 54

Godziny otwarcia:

• poniedziałek – sobota: 7.00 – 22.00

• niedziela handlowa: 8.00 – 20.00

Nowy Lidl przy ul. Antoniuk Fabryczny ma powierzchnię ponad 900 m kw. Na zmotoryzowanych klientów czeka 34 miejsc parkingowych. Bezpłatne będzie pierwsze 1,5 godziny. W nowym Lidlu będą pracować 22 osoby.

Lidl przy ul. Antoniuk Fabryczny to ósmy sklep sieci Lidl Polska w naszym mieście. Pozostałe mieszczą się przy ulicach:

Bitwy Białostockiej

Pogodnej,

Nowowarszawskiej,

Jesionowej,

Słonecznikowej,

Sowlańskiej,

alei Jana Pawła II.

- Każdy kolejny sklep Lidl to dla nas ogromny sukces. Cieszymy się, że możemy zaproponować mieszkańcom Białegostoku szeroką ofertę naszych produktów. Jednocześnie, by ułatwić planowanie codziennych zakupów rozwijamy aplikację Lidl Plus. To oferujące liczne promocje i rabaty, dostęp do gazetek produktowych oraz wydłużoną możliwość zwrotów przy zakupie artykułów przemysłowych. Za sprawą e -paragonów klienci mogą kontrolować swoje wydatki i nie potrzebują kolekcjonować ich papierowych wersji. Z aplikacji korzysta już ponad 4 miliony użytkowników, a niedługo pojawi się w niej także możliwość wygodnej płatności mobilnej za sprawą Lidl Pay – informuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communication, Lidl Polska.