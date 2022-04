Nowy hotel Mercure Białystok już otwarty. Zobacz gdzie się znajduje i co oferuje (zdjęcia) OPRAC.: Adrian Kuźmiuk

Nowy hotel Mercure zaprasza gości do wypoczynku w klimacie malowniczego Podlasia, w atmosferze łączącej nowoczesność z wyjątkowym charakterem regionu. To pierwszy w Białymstoku obiekt marki Mercure, znanej z unikatowego designu inspirowanego lokalną kulturą, dlatego centralnym elementem hotelu jest żubr – symbol regionu. Okolica parku narodowego i rezerwatów przyrody, 92 nowoczesne i komfortowe pokoje oraz wyjątkowe guest experience sprawiają, że to doskonały wybór dla wszystkich poszukujących ucieczki od miejskiego zgiełku.