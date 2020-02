Nowe biurowce przy ul. Bohaterów Monte Cassino. Na parterach mają być lokale handlowe

To ta firma chce budować kompleks biurowców w pobliżu skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino i Wyszyńskiego. Pierwszym budynkiem planowanym do realizacji będzie budynek 6-kondygnacyjny (plus dwa piętra parkingu podziemnego) od strony restauracji McDonald’s oraz sąsiedni budynek również 6-kondygnacyjny połączony wspólnym łącznikiem na wszystkich kondygnacjach.

