Nordic walking do 21 km od Białegostoku. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 27 - 28 sierpnia

Ścieżki nordic walking z Białegostoku

Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking oddalone maksymalnie o 21 km od Białegostoku. Zobacz, czy ścieżka polecana przez kogoś innego jest dobra również dla Ciebie.

Przed marszem upewnij się, jaka jest prognoza pogody w Białymstoku.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,47 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podejść: 1 613 m

Suma zejść: 1 637 m

RoweremPoPodlasiu poleca trasę uprawiającym nordic walking z Białegostoku

15-kilometrowa trasa piesza przez Puszczę Knyszyńską z miejscowości Czarna Białostocka do Supraśla. Choć w miastach nie ma już śniegu, to w Puszczy Knyszyńskiej można go jeszcze znaleźć, ścieżki oblodzone, trzeba uważać. Ale bardzo ładne widoki i świeże powietrze wynagrodzą każdy trud. Polecam.

