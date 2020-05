Noc Muzeów 2020 w Białymstoku. Tym razem odbędzie się online

- "W Drodze" to hasło bardzo pojemne. Można je potraktować jako fizyczne przemieszczanie się, podróżowanie. Ale można też ująć metafizycznie jako drogę w czasie wśród wydarzeń historycznych, zjawisk fizycznych czy artystycznych. I w te różne wymiary pojęcia „w drodze” będziemy przenosić się w Noc Muzeów poruszając się pomiędzy Facebookami działów i oddziałów Muzeum Podlaskiego. Wybierzcie się z nami wirtualnie w podróż, a my postaramy się by była ona fascynująca - zachęcają organizatorzy.

18.40 Muzeum Podlaskie w Białymstoku ] ARTYSTYCZNE PODRÓŻE KOSSAKÓW Podróż była stałym elementem życia artystycznego Juliusza i Wojciecha Kossaków. Malarze często byli w drodze podróżując pomiędzy europejskimi miastami, zwiedzając muzea i galerie, kształcąc się w pracowniach uznanych artystów, biorąc udział w wielu wystawach. Ich wojaże miały również charakter czysto zarobkowy i służyły do pozyskania intratnego zamówienia. Każdy z nich podążał własną drogą, ale każda z dróg prowadziła do wielkiego sukcesu artystycznego.

19.20 Muzeum Podlaskie w Białymstoku Z BRANICKIM W PODRÓŻY W XVIII wieku, gdy większość polskiej szlachty chwaliła sobie przyjemności życia we własnych włościach, Jan Klemens Branicki podróżował często i z wielkim przepychem. Kierunki i cele tych wypraw były rozmaite: edukacyjne, towarzyskie, rodzinne, gospodarcze, wojskowe, czy dyplomatyczne. Nie ograniczał się tu tylko do terenów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, odwiedził również Francję, Austrię i Niemcy. Będzie można usłyszeć o celach, kierunkach oraz charakterze wypraw, a także sposobie, warunkach i tempie podróżowania jednego z najbardziej mobilnych magnatów.

20.00 Muzeum w Tykocinie

CZTERY DROGI DO TYKOCINA

Będzie to opowieść o początkach i ponad sześciowiekowej historii nadnarwiańskiego grodu. Drogi prowadzące do i z miasta stanowią pretekst do refleksji nad przeszłością Tykocina i jego zabytkami. W ten majowy wieczór zaprosimy Państwa nie tylko do Wielkiej Synagogi – siedziby muzeum, ale również w pobliże zamku, kościoła, na rynek oraz na miejscowe nekropolie. Przewodnikami w tej wędrówce będą pracownicy Muzeum w Tykocinie oraz niezwykłe pieśni wykonywane przez zaprzyjaźnionego barda.

20.40 Muzeum w Bielsku Podlaskim

WĘDRÓWKI DO CHAT

W tegoroczną Noc Muzeów wszyscy chętni zostaną zabrani w podróż do starych podlaskich chat. Będą wędrówki do tajemniczych, starych i pachnących chlebem chat podlaskich. Będą chaty w obrazach lokalnych twórców, chaty zamknięte w sepii w dawnych fotografiach, a zgodnie z powiedzeniem "Gość w dom, Bóg w dom" – będzie można gościć we wnętrzu starego domu, skrywającego skarby przeszłości.