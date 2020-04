Nie będzie obchodów 2 i 3 Maja 2020 w Białymstoku

Początek maja każdego roku był w naszym mieście okazją do radosnego świętowania w licznym gronie mieszkańców, harcerzy, kombatantów, służb mundurowych, władz miasta i województwa. Po raz pierwszy od wielu lat te święta obchodzimy w obliczu zagrożenia i troski o to, co przyniosą następne dni. Ze względu na zagrożenie koronawirusem 2 i 3 maja Miasto nie organizuje żadnych uroczystości z udziałem mieszkańców - informuje białostocki magistrat.