Nasza jest ta noc - nowa piosenka Zenka Martyniuka już w sieci. Czy ma szansę stać się sylwestrowym hitem?

Zenek Martyniuk, zwany królem disco polo, już od trzydziestu lat zabawia polską publiczność. Większość swoich piosenek bez trudu zamienia w hity. Czy tak samo będzie z utowrem "Nasza jest ta noc"?

Zobacz: Zenek Martyniuk w TVP2. Telewizja pokazała benefis w drugi dzień świąt

Piosenka, która jest wspólnym dziełem Martyniuka i Adama Chrola, w sieci pojawiła się już we wrześniu tego roku. Jednak była to jedynie wersja koncertowa, zarejestrowana podczas „Pożegnanie Lata” w Iłowie. Teraz w internecie opublikowano oficjalny teledysk do utworu.

W dwa dni od premiery, klip zdobył ponad 200 tysięcy wyświetleń.

NOWY TELEDYSK ZENKA MARTYNIUKA: "NASZA JEST TA NOC"