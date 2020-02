Najlepszy dekarz wybrany. Wykonawca dachów z Białegostoku zdobył statuetkę (zdjęcia)

Tytuł SuperDEKARZA 2019 wywalczył Rafał Szczepański, właściciel firmy Ciesielstwo-Dekarstwo Szczepański z Poddębic (woj. Łódzkie), a tuż za nim Marcin Kaczmarek (Dachy Kaczmarek, Kazimierz Biskupi, pow. koniński) i Jerzy Orłowski (Usługi Ogólnobudowlane „Orzeł” Jerzy Orłowski, Pyrzyce).

Statuetkę SuperDEKARZ Regionu odebrało 13 dekarzy najbardziej aktywnych w różnych częściach kraju. Galę SuperDEKARZ 2019 poprowadził Piotr Kraśko, zaś muzycznym zwieńczeniem wieczoru był koncert Grzegorza Hyżego.

Program SuperDEKARZ powstał w 2008 roku z inicjatywy marki Braas. Jego ideą była integracja środowiska dekarskiego i podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych na coraz bardziej wymagającym rynku. Ten największy w Polsce program (niemal 1000 zarejestrowanych dekarzy) łączy w sobie rywalizację m.in. o położenie największej liczby dachów, a także system szkoleń - od wykonawstwa po techniki sprzedaży i marketingu.

- Otrzymane wyróżnienie to uhonorowanie pracy wykonywanej przez cały rok – mówi Tomasz Sokołowski, właściciel firmy Systemdach w Białymstoku. To docenienie jakości i liczby zrealizowanych dachów. Jest to sympatyczne w odbiorze, gdy wykonywana praca jest nagradzana. Tegoroczna statuetka jest już drugą, bo w ubiegłym roku również otrzymałem tytuł SuperDEKARZA Regionu.