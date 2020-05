Najlepsi fryzjerzy w Białymstoku. Ranking internautów (wg Google)

TOP 15 najlepszych barberów w Białymstoku i regionie. Oni wiedzą jak zadbać o męski zarost i nastrój! (ZDJĘCIA RANKING)

Broda to atrybut męskości od wieków. Czasem nie wypadało mieć zarostu, innym razem był on chętnie widziany. Jak szybko zainteresowanie brodą znikało, tak szybko się pojawiało. Miękka, a może kująca? Ruda czy brązowa? Bez względu na to jaki zarost posiada mężczyzna, są kobiety, kt...