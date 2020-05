Najbezpieczniejsze i najmniej bezpieczne dzielnice Białegostoku. Ranking dzielnic 2020

Już po raz drugi Otodom, najpopularniejszy serwis nieruchomości, zapytał Polaków jak oceniają miejsce, w którym mieszkają. Badanie zostało przeprowadzone na grupie ponad 120 tys. osób. Można było przyznać od 1 do 5 punktów w każdej z kilkunastu kategorii. Oceniano między innymi: bezpieczeństwo, komunikację, koszty życia, ekologię, relacje sąsiedzkie oraz dostępność sklepów i atrakcji kulturalnych.

W zestawieniu z pozostałymi spośród 12 miast, dla których Otodom przygotował Ranking Dzielnic 2020, Białystok zajął - ex aequo z Gdańskiem - drugie miejsce z oceną 3,91. Najbezpieczniejszy okazał się Lublin, który wygrał jednak tylko o włos - średnia ocena w tym mieście wyniosła 3,92. Najmniej bezpieczni w swoich dzielnicach czują się mieszkańcy Łodzi, gdzie ocena to zaledwie 3,43.

W opublikowanej w 2017 roku pierwszej edycji Rankingu Dzielnic Białegostoku miejsca na podium przypadły Dojlidom, Jaroszówce oraz Osiedlu Młodych. W drugiej odsłonie Osiedle Młodych wyraźnie spadło, zajmując ostatecznie szesnaste miejsce. Za to dwie pozostałe dzielnice ugruntowały swoją pozycję w ścisłej czołówce.

Zestawienie zamyka osiedle Sienkiewicza. Warto jednak podkreślić, że i ta dzielnica uzyskała dobrą notę – ankietowani ocenili bowiem bezpieczeństwo w tej części miasta na 3,46 punktu na 5 możliwych do zdobycia. Nie zmienia to jednak faktu, że w porównaniu z innymi dzielnicami to właśnie mieszkańcy tej okolicy czują się najmniej pewnie.