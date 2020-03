Mity i fakty o koronawirusie. Co wiemy i czego nie wiemy o nowym wirusie? Najważniejsze informacje

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 dociera do kolejnych krajów. Ale w Chinach spada liczba nowych zakażeń i zgonów. Duże ogniska choroby pojawiły się za to m.in. we Włoszech, Korei Południowej i Iranie. W Internecie znajdziemy mnóstwo informacji dot. koronawirusa, ale nie we wszystko warto wierzyć. Co wiemy o koronawirusie, który pojawił się w chińskim Wuhan? Co pozostaje do wyjaśnienia? Przedstawiamy fakty i mity na temat nowego patogenu.

Na całym świecie zakażonych jest ponad 86 tys. osób, zaś liczba ofiar śmiertelnych zbliża się do 3 tysięcy. Dotychczas w Polsce nie zanotowano żadnego przypadku choroby Covid-19. Można za to zaobserwować objawy... paniki. Sprawdź fakty i mity na temat koronawirusa w naszej galerii: W aptekach od dawna brakuje maseczek antysmogowych, nie mówiąc już o zwykłych. W sklepach kosmetycznych regularnie znikają z półek środki do dezynfekcji rąk. Niektórzy robią również zapasy żywności trwałej, w obawie przed epidemią. Ale czy jest to potrzebne? Warto skupić się na faktach, a najnowsze informacje sprawdzać przede wszystkim na stronie Generalnego Inpektoratu Sanitarnego. Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem? Koronawirus. Wirus z Chin. Co o nim wiemy? Wirus SARS-CoV-2 należy do rodziny koronawirusów. Jest to siódmy znany gatunek tego rodzaju wirusów, powodujący zachorowania u ludzi. Pierwsze odnotowane przypadki zakażeń ludzi tym wirusem miały miejsce pod koniec 2019 roku w 9-milionowym miasteczku Wuhan w Chinach. W miejscowości tej odnotowano obecnie najwięcej zakażeń nowym patogenem. Z tego powodu obszar jest odizolowany od reszty świata. To rutynowa procedura w przypadku epidemii.



Nowy koronawirus na początku był kompletnie nieznany i w mediach pojawiły się informacje o ciężkich postaciach choroby. Pamiętajmy, że na początku rozpoznawano chorobę tylko u tych osób, które bardzo ciężko ją przechodziły i zmarły w Chinach. Natomiast na tamtym etapie nie rozpoznawano tych przypadków, gdzie choroba przebiegała łagodnie, niemal bezobjawowo. To nakręciło spiralę paniki, sensację, która bardzo łatwo rozprzestrzenia się przy współczesnych środkach komunikacji. Tymczasem zaledwie pół procenta osób, które uległy zakażeniu Covid-19 jest zagrożonych śmiercią. Koronawirus w Polsce. Jak się ochronić? Warto zachować środki ostrożności, by ochronić się przed koronawirusem. Informację podajemy w oparciu o komunikaty wydawane przez Ministerstwo Zdrowia i WHO. Unikaj kontaktu z chorymi osobami

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Nie wychodź z domu jeśli czujesz się chory

Zakryj kaszel lub kichnięcie chusteczką, a następnie wyrzuć chusteczkę do śmieci

Czyść i dezynfekuj często dotykane przedmioty i powierzchnie za pomocą zwykłego sprayu lub ściereczki do czyszczenia gospodarstwa domowego

Maseczki na twarz powinny być stosowane przez osoby, które wykazują objawy COVID-19

Często myj ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund MASKI ANTYWIRUSOWE CHRONIĄCE DROGI ODDECHOWE

