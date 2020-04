Martynka walczy o życie. Trwa zbiórka na kolejny etap leczenia

W Polsce Martynie nie dawano żadnych szans. Dlatego jej rodzice zdecydowali się szukać pomocy gdzie indziej. Tak trafili na klinikę w Monterrey w Meksyku. Specjalizuje się ona w leczeniu guzów DIPG poprzez podawanie kombinacji chemioterapii bezpośrednio do tętnicy zasilającej guza oraz złożonej immunoterapii, która stymuluje organizm do zwalczania komórek nowotworowych.

Prawie trzy lata temu rodzice Martyny Glinki usłyszeli diagnozę – DIPG – rozlany glejak pnia mózgu, czyli nowotwór złośliwy. Od razu zgodzili się na leczenie, na wyczerpującą chemioterapię, potem na radioterapię. Jednak wszystko na nic. Guz urósł do prawie 5 cm średnicy!

Dzięki pomocy innych, do tej pory rodzicom Martyny w dwóch zbiórkach udało się zebrać już ponad 1,5 miliona złotych na leczenie w Meksyku.

Martyna ma już za sobą 27 chemii. Ostatni rezonans pokazał zmniejszenie się guza, co oznacza, że terapia działa i jest skuteczna. Jednak trzeba ją kontynuować. Dlatego ruszyła zbiórka na kolejny etap leczenia.

- Od trzech lat przełamujemy kolejne granice i walczymy o wszystko. Tak, Martyna wciąż żyje i chce się bić o zdrowie. Teraz wirus zszokował ludzi i pokazał, że nagle życie może się zawalić i zatrzymać, niszcząc wszystko to, co nazywamy stabilnością i normalnością. My tak właśnie żyjemy już trzy lata po diagnozie, niemalże z miesiąca na miesiąc - mówi Marcin Glinka, ojciec Martyny.