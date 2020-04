Majówka 2020 na Podlasiu. Deszczowa pogoda i obowiązkowe maseczki. Można wyruszyć na wycieczkę (ZDJĘCIA)

Majówka 2020: Co wolno robić i jak ją spędzić?

- Przez prawie cały tydzień będziemy pod wpływem układów niskiego ciśnienia, które będą kształtowały pogodę w naszym regionie. W czwartek i piątek spodziewamy się temperatury w okolicach 15 stopni i raczej nie będzie opadów. Z piątku na sobotę kolejna strefa frontowa przyniesie nam przelotne opady, możliwe są nawet burze. Sobota i niedziela miną pod znakiem niżowej pogody, dość dużego zachmurzenienia i deszczy. Taka pogoda będzie nam towarzyszyć do wtorku. Dopiero później możemy liczyć na nieco bardziej słoneczne dni - mówi Maciej Maciejewski, kierownik biura prognoz meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Pogoda na majówkę nie będzie idealna do wypoczynku na świeżym powietrzu. Skończył się okres ciepły i suchy. Długi weekend będzie więc deszczowy i pochmurny.

Pogoda nie zachęca do wyjścia z domu. Ale jeśli deszcz wam nie straszny, wciąż można wybrać się na spacer lub wycieczkę.

Podobne zasady obowiazują w Ziołowym Zakątku, do którego można pojechać na błogie lenistwo, w otoczeniu budzących się do życia roślin. Od 1 maja otwarty będzie Podlaski Ogród Botaniczny (w weekend od 10 do 20). Dobra wiadomość jest taka, że wstęp jest wolny i można skorzystać z oferty sklepu ziołowego. Zła, że warsztaty ziołowe oraz zwiedzanie ogrodu z przewodnikiem są niedostępne. Niedostępna jest również miejscowa karczma, choć świadczy usługi na wynos. Nieczynna jest Oranżeria oraz Ziołowe SPA.