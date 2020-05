Lotnisko Białystok Krywlany z certyfikatem. Mogą już lądować niewielkie samoloty pasażerskie

Na lotnisku Krywlany w Białymstoku mogą już lądować niewielkie samoloty pasażerskie. Urząd Lotnictwa Cywilnego przedłużył certyfikat lotniska i 21 maja 2020 ogłoszono to w międzynarodowym zbiorze danych i informacji o lotniskach – Biuletynie AIP (Aeronautical Information Publication). Oznacza to, że lotnisko Białystok Krywlany jest udostępnione do korzystania przez przewoźników lotniczych operujących statkami powietrznymi w sposób zgodny z obowiązującym prawem lotniczym.