Losowanie Lotto 13.06. Sprawdź w Białymstoku wylosowane w sobotę liczby Lotto

Żyjesz w Białymstoku? Wyniki Lotto 13.06.2020 są już oficjalnie znane. Nie wiesz jeszcze, jakie liczby zostały wylosowane w sobotę? Poniżej publikujemy wyniki losowania Lotto i Lotto Plus z 13.06.2020. Lotto i Lotto Plus to gry losowe prowadzone przez Totalizator Sportowy. Sprawdź wyniki, zobacz wylosowane liczby i przekonaj się, czy zostałeś Lotto milionerem. Jeśli losowanie Lotto 13.06.2020 nie poszło po twojej myśli, nic straconego. Trzy razy w tygodniu możesz wziąć udział w zabawie i sprawdzić na tej stronie aktualne wyniki losowania Lotto i Lotto Plus z 13.06.2020 oraz kolejnych dni.

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Czy szczęście się do ciebie uśmiechnęło? Sprawdź wyniki losowania Lotto z 13.06.2020. Wiesz już, na co wydasz wygraną? Wyniki losowania Lotto z 13.06.2020 Losowanie Lotto 13.06.2020 to już historia. Czy udało ci się wytypować zwycięskie liczby Lotto 13.06.2020?

Szczęśliwe numery to: 4

16

25

27

31

46 Może chcesz sprawdzić wyniki losowania Lotto Plus z 13.06.2020? Czy szczęście uśmiechnęło się do Ciebie w tej grze w ostatnim losowaniu? . Nie zdarza się to co prawda zbyt często, ale może właśnie tym razem los był dla Ciebie łaskawy? Wyniki losowania Lotto Plus z 13.06.2020 Losowanie Lotto przyprawia cię o szybsze bicie serca? Sprawdź, czy podczas losowania Lotto 13.06.2020 padły twoje numery. Porównaj je i przekonaj się, czy dzięki Lotto Plus zostaniesz lottomilionerem.

Oto wylosowane liczby Lotto Plus: 16

18

25

31

35

42 Pozostałe wyniki Lotto Poza wynikami Lotto i Lotto Plus, w osobnych artykułach zebraliśmy dla Ciebie wyniki losowania pozostałych gier. Jakie liczby padły w innych grach?

Co kupisz sobie za wygraną w Lotto? Concaver CVR2 Producent: None

Ceny: od 6 780 do 11 380 zł .

. Zobacz oferty Czym jest Lotto? Lotto, kiedyś nazywane "Duży Lotek", a jeszcze wcześniej "Toto-Lotek", to zapewne najbardziej i znana gra losowa Polsce. Swój sukces zawdzięcza między innymi temu, że dzięki Lotto średnio co tydzień ktoś zostaje milionerem. Wyobrażasz to sobie? Sprawdzasz wyniki losowania Lotto, wnikliwie przeglądasz wylosowane numery i okazuje się, że wygrałeś w Lotto swój pierwszy milion. Jak grać w Lotto? Wybierz 6 z 49 liczb. Gra Lotto polega na wybraniu sześciu z czterdziestu dziewięciu liczb. Możesz wytypować własne liczby, albo zagrać na chybił trafił. W tym drugim przypadku, liczby zostaną za Ciebie wylosowane. Ile mogę wygrać w Lotto? W Lotto pula na „szóstki” jest gwarantowana i wynosi minimum 2 000 000 zł. Pula na szóstki w Lotto wynosi minimum dwa miliony złotych. Skąd taka liczba? Lotto to gra kumulacyjna. Jeżeli w danym losowaniu nikt nie trafi szczęśliwej szóstki, pula na tę wygraną przechodzi na kolejne losowanie Lotto.

Swoje szanse na wygraną możesz zwiększyć, grając z plusem. Lotto Plus to dodatkowe losowanie miliona złotych, w którym mogą wziąć udział Twoje liczby. Lotto - kiedy poznam wyniki losowania Lotto? Wyniki Lotto we wtorki, czwartki i soboty przed 22. Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 21:40. Przebieg losowań Lotto transmitowany jest na żywo w TVP Info i na stronie Lotto. Tam też możesz sprawdzić wyniki losowania, choć dla Twojej wygody wyniki losowania Lotto publikujemy także tutaj.

To, czy w Lotto wylosowane zostały liczby, które skreśliłeś, możesz sprawdzić w artykule powyżej. Pod wynikami losowania Lotto publikujemy także liczby wylosowane w Lotto Plus. Wyniki losowania Lotto - kto trafił szóstkę? Dotychczas wyniki losowania Lotto okazały się najbardziej szczęśliwe dla zakładu zawartego w Skrzyszowie. Tam szesnastego marca dwa tysiące siedemnastego roku skreślone zostało sześć liczb, które pokryły się z wynikami losowania Lotto z tego dnia, przynosząc blisko trzydzieści siedem milionów złotych. Niewiele gorszy wynik padł w sierpniu 2015 roku w Ziębicach. Tam wylosowane liczby zapewniły wygraną ponad trzydziestu pięciu milionów złotych. Jakie są szanse, żeby wygrać w totolotka? Otóż takie, przeczytałam, jakie mielibyśmy, gdybyśmy lecąc nad drogą szerokości sześciu metrów i długości dziesięciu kilometrów, wysypaną piaskiem, w którym jest ukryte jedno ziarenko diamentowe, zrzucili z wysokości dziesięciu kilometrów z tegoż samolotu drugie diamentowe ziarenko, i ono by wpadło na to pierwsze

--Katarzyna Grochola, "A nie mówiłam!"

Historia Lotto Do 1975 roku Lotto nazywało się Toto-Lotek. Do 2009 roku Duży Lotek. Zmianie podlegała jedynie nazwa gry. Zasady Lotto są od 27 stycznia 1957 roku takie same. Wtedy Totalizator Sportowy przeprowadził pierwsze losowanie Lotto. W pierwszym w historii losowaniu Lotto wylosowano liczby 8, 12, 31, 39, 43, 45. W Lotto można grać także przez internet. Usługa jest dostępna od 5 grudnia 2018 roku. Najwyższa kumulacja Lotto miała miejsce 7 maja 2016 roku. Pula na wygrane I stopnia wyniosła wtedy 57 804 715 złotych. W dniu losowania padły trzy wygrane I stopnia.

29 sierpnia 2007 roku szóstkę trafiło aż 9 osób. Padły wtedy liczby 39, 41, 43, 45, 47, 48. Studio Lotto prowadził wtedy Ryszard Rembiszewski.

W 1995 roku szczęście sprzyjało dwa razy temu samemu graczowi. Trafił on dwie szóstki i to w odstępstwie zaledwie dwóch tygodni. Wyniki losowania Lotto a prawdopodobieństwo wygranej Nie ma znaczenia czy gracz gra na chybił-trafił, czy podaje swoje liczby. Prawdopodobieństwo trafienia w Lotto szóstki wynosi 1:13 983 816. Szansa na trafienie piątki to w przybliżeniu 1:54 201, czwórki 1:1 032, trójki 1:57. Teraz, to mi to Lotto! Sprawdziłeś już aktualne wyniki losowania Lotto? Czy w wyniku losowania Lotto padły liczby, które zapewniły Ci fortunę? Jeśli tak, serdecznie gratuluję wygranej. Jeśli nie, cóż, "wszystko zaczyna się od marzeń."

Abonament RTV nie będzie ściągany od dłużników?