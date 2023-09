Lokale wyborcze w Wysokiem Mazowieckiem. Gdzie głosować podczas wyborów 2023?

adres: Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie numer okręgu do Sejmu: 24 numer okręgu do Senatu: 61

adres: Ludowa 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie numer okręgu do Sejmu: 24 numer okręgu do Senatu: 61

adres: Wołodyjowskiego 2, 18-200 Wysokie Mazowieckie numer okręgu do Sejmu: 24 numer okręgu do Senatu: 61

adres: Armii Krajowej 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie numer okręgu do Sejmu: 24 numer okręgu do Senatu: 61

adres: Kościelna 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie numer okręgu do Sejmu: 24 numer okręgu do Senatu: 61

Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Sprawdź nasz poradnik wyborczy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Wybory 2023 - ile trzeba mieć lat, aby zagłosować?

Czynne prawo wyborcze, które daje możliwość oddania głosu w wyborach, zgodnie z obowiązującym prawem polskim, posiada każdy obywatel, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat. Wyjątkiem są osoby, które zostały pozbawione praw publicznych przez prawomocny wyrok sądowy lub Trybunał Stanu oraz osoby są ubezwłasnowolnione.

Natomiast bierne prawo wyborcze posiada każdy obywatel, który ma również czynne prawo wyborcze i jest to prawo do kandydowania. Taka osoba musi spełnić pewne warunki, na przykład najpóźniej w dniu wyborów mieć ukończone 21 lat, kiedy kandyduje do Sejmu lub 30 lat, gdy jest kandydatem w wyborach do Senatu.