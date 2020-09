Licytacje komornicze w woj. podlaskim. Sprzęt AGD i meble. Okazyjne ceny wrzesień 2020 Białystok, Grajewo, Suwałki

Budżet Obywatelski 2021. Zobacz najciekawsze projekty ogólnomiejskie

35 ogólnomiejskich i 82 osiedlowe – tyle projektów zakwalifikowało się do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Ich łączna wartość to ponad 36 mln zł. Do dyspozycji jest 12 mln zł. Głosowanie wystartuje 1 października. Zobacz najciekawsze projekty ogólnomiejskie. KLIKN...