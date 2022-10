Legendarne przysmaki wprost z Podlasia. Tradycyjne, pyszne, wyśmienite. Sprawdź, co zaoferować może najlepsza kuchnia w Polsce! Robert Borowy

Województwo podlaskie może być dumne z apetycznych i tradycyjnie wyśmienitych przysmaków. Kuchnia z Podlasia to różnorodność. Na słodko i na słono. Nie bez przyczyny przez wielu uważana za jedną z najlepszych w całym kraju. Sprawdź, co do zaoferowania ma kulinarna spuścizna podlaskich ziemi. Palce lizać!