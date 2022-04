Kuchenne rewolucje w Białymstoku. Magda Gessler odmieniła kolejną restaurację w stolicy Podlasia

Restauracja już wcześniej specjalizowała się w kuchni wietnamskiej, ale biznes nie funkcjonował najlepiej.

- Przede wszystkim bazowaliśmy tylko na jedzeniu na wynos, a brakowało nam gości, którzy przychodziliby do naszego lokalu - mówi Zdanowicz. - Myślę, że naszą mocną stroną jest to, że nasz kucharz to rodowity Wietnamczyk. Ceny także mamy bardzo przystępne.