Książnica Podlaska. Konkursy i upominki na nowy rok [ZDJĘCIA]

- To już właściwie tradycja – początek roku jest w Książnicy Podlaskiej czasem nagradzania naszych stałych użytkowników, ale i zachęcenia nowych, by odwiedzili naszą instytucję i sięgnęli po książkę – mówi Jolanta Gadek, dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – „Nowy Rok z Książnicą Podlaską” to jedna z wielu organizowanych przez nas akcji, mających na celu promocję czytelnictwa oraz biblioteki, jako miejsca otwartego, przyjaznego Czytelnikom, gdzie każdy może znaleźć lekturę dla siebie.

Zasady akcji są proste. Na 30 pierwszych (nowych) Czytelników, którzy zarejestrują się w Wypożyczalni Głównej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A czekają Wyprawki Czytelnicze. Wraz z kartą biblioteczną Czytelnicy otrzymają upominki, m.in. torby płócienne, gadżety oraz publikacje wydane przez Książnicę Podlaską.