Koronawirus. Z Centrum Kultury w Gródku nie ma nudy. Zajęcia online

Wszelkie wydarzenia kulturalne , zajęcia, warsztaty i spotkania m.in. w instytucjach kultury są zawieszone. Również Centrum Kultury w Gródku zostało zamknięte. Ale cała ekipa domu kultury pracuje nadal mierząc się z obecną rzeczywistością. Swój system działań dostosowali tak, by czas spędzony w domu nie był nudny, zarówno dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Dzielą się swoimi pomysłami na wspólne spędzanie czasu.

10 najlepszych spektakli do obejrzenia za darmo w sieci [TEATR - GDZIE OGLĄDAĆ]

Rysowałeś/aś kiedyś martwą naturę albo nagrywałeś film w technice slow motion? Razem z GCK w Gródku można to zrobić.

Do tej pory udało się zaproponować różnego typu atrakcje takie jak filmy, turtorial, zajęcia online, zadania dla dzieci i rodziców, dostęp do zasobów archiwalnych placówki.

Wszystkie nowości, mini konkursy oraz filmy prezentowane są na facebook’owej stronie GCK: https://www.facebook.com/grodekgck/

Filmy zamieszczane są również na kanale YouTube.