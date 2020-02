Koronawirus w Podlaskiem. Mieli kontakt z turystami z Chin. Teraz kwarantanna domowa

Do tej pory nie ma w Podlaskiem pacjentów hospitalizowanych w związku z podejrzeniem wystąpienia koronawirusa. Podobne do niego objawy, czyli gorączkę, katar, kaszel, ogólne osłabienie organizmu, miała jedna osoba.

- Została poddana badaniu, a próbka wysłana do Państwowego Zakładu Higieny. Wynik okazał się ujemny. Stwierdzono grypę – mówi dr Iwona Sienkiewicz z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku

Potwierdza też, że piętnaście osób z naszego regionu jest pod nadzorem sanitarnym i poddane są tzw. kwarantannie domowej. To mieszkańcy z powiatów: białostockiego, łomżyńskiego, kolneńskiego i augustowskiego. Wśród nich jest czteroosobowa rodzina, w tym dwoje dzieci wieku szkolnym. Razem spędzali wakacje zagranicą.

Wszystkie one miały kontakt z podróżnymi Chin. Przeważnie dochodziło do niego w czasie międzylądowania i przesiadki na inny samolot. W dwóch przypadkach miało to miejsce w hotelu na Sri Lance, w którym przebywali też turyści z Chin.