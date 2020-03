Koronawirus w Białymstoku. Pusto w szkołach i przedszkolach. Pod opieką nauczycieli jest 5 proc. uczniów i przedszkolaków

- W czwartek do szkół podstawowych i przedszkoli przyszło w sumie 1992 dzieci, w tym 1491 przedszkolaków. Liczba wszystkich uczniów i przedszkolaków to około 48 tysięcy - mówi Agnieszka Błachowska z białostockiego magistratu.

- Szkoła jest pusta. Zajęcia odbywają się tylko w świetlicy. Na terenie szkoły przebywa obecnie 16 uczniów. Są to dzieci głównie z klas I -III. Rodzice podeszli do całej sytuacji w bardzo odpowiedzialny sposób, kierując się przede wszystkim bezpieczeństwem i zdrowiem swoich dzieci. Myślę, że w piątek uczniów będzie jeszcze mniej - mówi Edyta Haraburda, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Legionowej.

Podobnie było w czwartek w sąsiednim przedszkolu nr 30 przy ul. Piastowskiej. Nauczyciele opiekowali się 26 maluchami. Blisko 120 dzieci zostało w domach.

Z kolei dyrektorzy podstawówek przypominają,, że nauczyciele w miarę możliwości będą kontaktować się za pomocą dziennika elektronicznego. Będą zlecane prace do wykonania w domu. - Tak, żeby uczniowie nie oderwali się całkiem od nauki - podkreślają dyrektorzy.

Od poniedziałku wszystkie szkoły będą zamknięte. Czy to dobry sposób na walkę z koronawirusem?

- Teraz dużo zależy od rodziców. Jeżeli dopilnują, by dzieci zostały w domu, to na pewno jakiś skutek to odniesie. Jeżeli dzieci pójdą na podwórko, czy do galerii to trudno się spodziewać efektów - mówi Lech Kozłowski.