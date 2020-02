Koronawirus w Białymstoku. Jest zespół do spraw monitorowania sytuacji epidemiologicznej

– Naszym zadaniem, służb sanitarnych, jest profilaktyka i nie dopuszczenie do rozprzestrzeniania się wirusa, gdy już się pojawi – mówił inspektor Waldemar Kulesza. – Na dziś niezwykle ważne jest, abyśmy wszyscy przygotowali się na taką możliwość. Jednocześnie zachowajmy rozsądek i podstawowe zasady higieny.

Podczas spotkania (27.02.2020) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku Waldemar Kulesza zapewnił o pełnej kontroli służb sanitarnych w zakresie przygotowań do ewentualnego pojawienia się wirusa na terenie Białegostoku.

Do zadań zespołu należy opracowanie i wdrożenie procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia koronawirusa na terenie miasta.

W skład Zespołu do spraw monitorowania sytuacji epidemiologicznej w Białymstoku weszli m.in. przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Biura Zarządzania Kryzysowego UM w Białymstoku, służb sanitarnych, Policji, Szpitala Miejskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Jego przewodniczącym został zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

Miasto Białystok wspiera w tych przygotowaniach wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo epidemiologiczne białostoczan. Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku monitoruje sytuację i w razie potrzeby na bieżąco będzie reagować.

– Nie chcemy niepotrzebnie niepokoić naszych mieszkańców. Jednak musimy być przygotowani na wypadek, gdyby wirus dotarł do Białegostoku – powiedział zastępca Prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński. – Na bieżąco monitorujemy sytuację, jesteśmy w ścisłym kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku. Współpracujemy ze wszystkimi służbami po to, by w porę wdrożyć odpowiednie postępowanie, jeśli nastąpi taka potrzeba.

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące koronawirusa dostępne są na stronach: www.gis.gov.pl i www.gov.pl. Czynna jest też infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie można uzyskać informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590.

