Koronawirus. Podlaskie gwiazdy zostają w domu. Co robią w czasie wielkiej kwarantanny? (zdjęcia)

Jak żyć podczas epidemii koronawirusa? 11 wskazówek

Obecnie wszyscy jesteśmy świadkami, ale też uczestnikami największej kwarantanny w dziejach ludzkości. Stan zagrożenia epidemiologicznego i to co się z nim wiąże to dla nas nowa, stresująca sytuacja. Jak postępować w czasie epidemii, co robić a czego unikać? Jak nie dać się zwari...