Koronawirus. Nowe zasady i ograniczenia: co można robić, a czego nie wolno? Pytania i odpowiedzi (ZDJĘCIA)

Koronawirus. Rząd zaostrzył zakaz wychodzenia z domu. Wprowadził również wiele nowych ograniczeń. Są godziny dla seniorów, zostały zamknięte parki i sklepy budowlane w weekendy. Możemy wychodzić tylko w sprawach niezbędnych, czyli na zakupy, do pracy, na spacer z psem. Ale czy możemy dojeżdżać do pracy własnym rowerem? Albo biegać wieczorem? Odpowiadamy na najbardziej nurtujące pytania.

Rząd wprowadził zakaz wychodzenia z domów bez „wyraźnej konieczności” już 24 marca. Nie był on jednak restrykcyjnie przestrzegany. Pierwsze promienie wiosennego słońca sprawiły, że w miniony weekend wiele osób wyszło z domów na rodzinny spacer, poćwiczyć czy zrobić zakupy. Tymczasem liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wzrosła o ponad tysiąc. W związku z tym rząd zdecydował się na kolejne obostrzenia i ogłosił zaostrzenie zakazu wychodzenia z domu.

- Musimy za wszelką cenę uniknąć tego, co spotkało naszych partnerów z Europy Zachodniej. Chcemy ograniczać, wypłaszczać krzywą zakażeń, żeby nie doszło do takich sytuacji jak we Włoszech i Hiszpanii. Żeby nie trzeba było robić selekcji pacjentów - mówił premier Mateusz Morawiecki, podczas wtorkowej konferencji prasowej. - Za dużo jest cały czas kontaktów pomiędzy ludźmi, za dużo jest spacerów, za dużo osób przebywało na bulwarach, plażach w różnych miejscach - podkreślał premier.

Po każdym podobnym komunikacie rządu każdy jest nieco zdezorientowany. Pojawiają się nowe pytania. Odpowiadamy na te, które są najczęściej zadawane przez naszych Czytelników w wiadomościach do redakcji oraz w komentarzach pod artykułami. Korzystamy z wiarygodnych źródeł, tj. wypowiedzi ekspertów oraz rządowych stron. W opracowaniu odpowiedzi pomógł nam również Podlaski Urząd Wojewódzki. Nowe ograniczenia, zakazy i obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa w pytaniach i odpowiedziach: Teraz tylko jedna osoba może wychodzić z domu na zakupy?

Rząd mówi jasno: wyjście z domu tylko w pojedynkę. Ograniczenie dotyczy także rodzin. Nie dotyczy rodziców i opiekunów niesamodzielnych dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami. Przed zaostrzeniem zakazu dopuszczalne było przemieszczanie się dwójkami i nie dotyczyło ono rodzin. Jeśli już musisz wyjść z domu z osobą towarzyszącą, idąc ulicą musicie zachować 2 metrową przestrzeń między sobą.

Mogę dojeżdżać własnym rowerem do pracy?

Tak. Kto pilnuje ile jest osób w sklepie?

To indywidualne decyzje sklepów kogo wyznaczy w tym zakresie. Zazwyczaj przy wejściu do sklepów spotkamy pracownika ochrony. Czy nastolatka może wynieść śmieci albo wyjść na ulicę?

Mamy zakaz wychodzenia z domu dla niepełnoletnich. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać poza domem tylko z osobą dorosłą. To oznacza, że osoba niepełnoletnia nie może wyjść na ulicę bez opiekuna. Nie popadajmy jednak w paranoję, może wynieść śmieci i od razu wrócić do domu. Jest zakaz korzystania z rowerów miejskich. Ale co z hulajnogami? Jest dużo hulajnóg do wypożyczenia w Białymstoku.

Hulajnogi nie zostały wymienione w nowym rozporządzeniu. Teoretycznie można więc z nich korzystać, ale z drugiej strony jest to przedmiot, którego mogła dotykać osoba zakażona. Lepiej jest zrezygnować z tego środka transportu.

Zamknięcie salonów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu itd. Można zaprosić fryzjerkę do domu?

W rozporządzeniu rządu ta kwestia nie jest określona. Ale nie jest to wskazane ze względu na sytuację epidemiczną. Zakaz wychodzenia jest wprowadzony po to, by ograniczyć kontakt z innymi ludźmi. Tylko tak możemy powstrzymać kolejne zakażenia i uchronić siebie przed koronawirusem. Jeśli chcesz pomóc swojej ulubionej fryzjerce, kosmetyczce czy tatuażyście, kup karnet. Wykorzystasz go, kiedy nasz świat wróci do normy. Ograniczenie liczby osób mogących jednocześnie przebywać w sklepie. Maksymalnie trzy razy więcej osób, niż jest w nim kas. Przy jednej kasie w sklepie — do trzech osób; przy pięciu — do 15 osób. Mam stać w kolejce na zewnątrz?

Tak. Niezależnie od pogody trzeba poczekać przed sklepem. Jednocześnie zachowując bezpieczną (2 metry) odległość od innych osób w kolejce.

Sklepy będą otwarte między 10 a 12 tylko dla seniorów. Inne osoby nie będą mogły wtedy robić zakupów?

Dokładnie tak, ale seniorzy będą mogli robić zakupy poza tymi godzinami. Premier zaapelował, żeby seniorzy robili zakupy najrzadziej, jak to możliwe. Pomagajmy starszym osobom, zróbmy im zapasy, kupmy to o co proszą. Są w grupie ryzyka. Spacery i ćwiczenia na wolnym powietrza są dozwolone?

Tak, ale są w tym zakresie duże ograniczenia. Minister zdrowia Łukasz Szumowski apelował, by ograniczyć spacery maksymalnie. Podkreślał, że mają służyć jedynie temu, by utrzymać dobrą kondycję psychiczną. Pamiętaj również, że od każdej osoby musisz zachować 2-metrowy dystans. Ćwiczenia lepiej wykonywać w domu, o czym również mówił minister. Mogę pójść na szybki spacer z bliską mi osobą, z którą mieszkam? Mogę np. przespacerować się na Rynek Kościuszki?

Tak, ale od bliskiej osoby również musisz zachować 2-metrowy dystans. Rząd prosi, by spacery były krótkie.

Do kiedy będą obowiązywać dodatkowe ograniczenia?

Do soboty 11 kwietnia 2020 r. Dlaczego wprowadzane są dodatkowe ograniczenia?

W Polsce coraz więcej osób jest zarażonych koronawirusem. Wciąż jednak mamy lepszą sytuację niż inne kraje w Europie i na świecie. Zależy nam, aby tak zostało. Podjęta przez polski rząd decyzja o wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń ma za zadanie jak najszybciej zwalczyć koronawirusa w Polsce. Wierzymy, że wprowadzenie ograniczeń na wczesnym etapie pozwoli nam uniknąć sytuacji z Włoch czy Hiszpanii. Czy komunikacja miejska będzie funkcjonować normalnie?

Tak. Rząd nie zawiesza funkcjonowania komunikacji miejskiej. Dla bezpieczeństwa pasażerów wprowadzone są jednak pewne ograniczenia. Środek publicznego transportu może przewozić w tym samym czasie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących. A więc jeśli miejsc siedzących jest w danym pojeździe 70, to na jego pokładzie może być jednocześnie maksymalnie 35 osób.

