Koronawirus. Nie ma zakazu wstępu do lasów z powodu epidemii. Leśnicy apelują o unikanie popularnych miejsc

"Zostań w domu" - apelują służby sanitarne. Jednocześnie lekarze zalecają krótkie spacery na świeżym powietrzu dla dotlenienia organizmu i przewietrzenia umysłu. Tylko dokąd, skoro należy unikać skupisk ludzi? Lasy Państwowe ruszą z własną akcją ph. "Zdrowiej w lesie. Strefa wolna od koronawirusa".

Zachęcać nie muszą, bo wystarczyło w ciągu ostatnich dni wybrać się do rezerwatu Antoniuk, Lasu Zwierzynieckiego lub podbiałostockiego Lasu Turczyńskiego. Ba! Pojechać do Puszczy Knyszyńskiej, Silvarium w Nadleśnictwie Krynki, Królowego Mostu, do Rezerwatu Przyrody Krzemianka czy Kopnej Góry za Supraślem... W miejscach tych roi się od spacerowiczów. To pojedyncze osoby na rowerach, z kijami do nordic walking, biegacze, pary, rodziny z dziećmi. Leśnicy obserwują skokowy wzrost liczby odwiedzających. I gdzieniegdzie zaczyna się robić groźnie. Na parkingach tłoczno od aut. Ludzie mijają się z bliskiej odległości. Niektórzy sami dostrzegają problem i piszą do dyrekcji Lasów e-maile. Problem widzą też leśnicy. O ile dostępu do przyrody nikt nie zamierza blokować, Lasy Państwowe przymierzają się do zamknięcia niektórych leśnych parkingów oraz miejsc rekreacyjno-sportowych.