Koronawirus. Jakie imprezy odwołano w Białymstoku? Jak działają kina, teatr, opera

Ogólnopolski festiwal tańca nowoczesnego City of Dance 2020 w Białymstoku zaplanowany na 14 marca 2020 został odwołany i przełożony na koniec kwietnia. W SP 12 przy ul. KEN zaprezentować się miało 550 osób z Podlaskiego i całej Polski. To dzieci i osoby dorosłe (tancerze w wieku od 5 do 25 lat i więcej). Decyzją sanepidu festiwal tańca ze względu na koronawirusa został przełożony.

Odwołany został białostocki Jarmark Wielkanocny przed Ratuszem (3-10.04.2020). Bez udziału publiczności odbędą się mecze Jagiellonii Białystok.

Opera i Filharmonia Podlaska działa zgodnie z planem: