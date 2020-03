Koronawirus Białystok. Puste place zabaw, boiska, siłownie pod chmurką [ZDJECIA 18.03.2020]

Koronawirus Białystok. Miasto podjęło decyzję o zamknięciu do odwołania miejskich placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk.

Środa, 18.03.2020. Ciepły, słoneczny, wiosenny dzień. W godzinach południowych i popołudniowych o tej porze roku zazwyczaj place zabaw i boiska są pełne i dzieciaków, i ich opiekunów. W środę (18.03) sprawdziliśmy, czy dzieci, które teraz mają czas wolny spędzają go na placach zabaw. Białystok opustoszał. Przygnębiający to widok.

Pamiętajcie, trzeba ograniczyć kontakty do minimum, starać się nie wychodzić z domu. I przestrzegać podstawowych zasad higieny.