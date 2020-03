Koronawirus. Beata Kozidrak śpiewająco zachęca do mycia rąk

Mycie rąk jest jednym ze sposobów, na uchronienie się przed rozprzestrzeniającym się na całym świecie koronawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by robić to często i dokładnie. Ręce należy myć w dużej ilości ciepłej wody z użyciem mydła, przez minimum 30 sekund. Jak oszacować ten czas bez liczenia? Ktoś wpadł na pomysł, by wykorzystać do tego fragment "Białej armii", hitu zespołu Bajm.

W mediach społecznościowych od kilku dni krąży zdjęcie kartki ze zdjęciem Beaty Kozidrak i testem:

Jak policzyć 30 sekund mycia rąk? Zaśpiewaj w myślach dwa razy: "Jesteś sterem, białym żołnierzem, nosisz spodnie, więc walcz. Jesteś żaglem, szalonym wiatrem, Twoja siła to skarb".

Okazuje się, że zdjęcie dotarło już do samej wokalistki zespołu Bajm. Beata Kozidrak na swoim Instagramie opublikowała krótki filmik, na którym myjąc ręce, śpiewa swój wielki przebój.

- Tylko higiena nas uratuje! Uwielbiam Was za kreatywność. Teraz ja czekam na Wasze filmy. Wybierajcie piosenki z mojego repertuaru do woli – napisała pod nagraniem Kozidrak.