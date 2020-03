Koronawirus a kościół. Więcej mszy świętych, ale z mniejszą liczbą wiernych.

Odwołane przygotowania do bierzmowania, zwiększenie liczby niedzielnych mszy, by nie było zbyt licznych jednorazowych liturgii. Takie białostocki Kościół katolicki podejmuje działania, by zapobiec rozszerzaniu się epidemii koronawirusa. Specjalny komunikat metropolity abp Tadeusza Wojdy trafił do parafii. Ordynariusz dostał też rekomendację od Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, by udzielić dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej mszy św. przez osoby starsze, chore z objawami infekcji oraz czujące obawy przed zakażeniem.

W związku z zachętą do zwiększenia liczby mszy świętych w parafiach udzielam do odwołania pozwolenia na odprawianie dwóch lub trzech mszy świętych, żeby rozładować liczbę wiernych w kościołach - napisał w komunikacie metropolita białostocki. To powtórzenie zaleceń, które w tym tygodniu wydał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Nasz raport: Koronawirus w Białymstoku i woj. podlaskim - RAPORT Taką decyzję podjęli już księża z parafii św. Jadwigi w Białymstoku. - W naszej parafii w najbliższą niedzielę nabożeństwa będą odprawiane zarówno w górnym jak i dolnym kościele o godz. 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00. Pozwoli to na zwiększenie liczby Mszy Świętych i zmniejszenie liczebności zgromadzeń. Msze o godz. 6:30 i 18:00 będą tylko w dolnym kościele - czytamy w komunikacie na stronie internetowej parafii. - Jednocześnie zachęcamy do gorliwej modlitwy, prosząc w niej „o oddalenie grozy epidemii”.

- Jesteśmy ludźmi wierzącymi, sednem wiary jest modlitwa. Nie możemy z niej zrezygnować – mówi ks. Andrzej Kołpak, proboszcz parafii św. Ojca Pio w Białymstoku. - Będziemy starali się zachować wszelkie środki ostrożności, zgodnie z zaleceniami arcybiskupa.

Tu oglądasz: Koronawirus w Polsce. Zachowajmy czujność i zdrowy rozsądek

Metropolita zachęca w nich też do odprawiania gorzkich żalów i drogi krzyżowej. A na zakończenie niedzielnych mszy św. szczególnie do modlitwy - zgodnie z tradycją Kościoła - suplikacją „Święty Boże, Święty Mocny…Zmiłuj się nad nad nami... Od powietrza, głodu, ognia i wojny…). Przypomina też, że nie ma wymogu, by podczas mszy św. przekazywać znak pokoju przez podanie dłoni, a osoby starsze i schorowane mogą pozostać w domach i stąd śledzić transmisje mszy świętych, które są w niedziele w środkach społecznego przekazu.

O TYM PAMIĘTAJ:

W archidiecezji są już inne ograniczenia. W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach, w wielu parafiach odwołano już rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży.

- Wstrzymane zostały też do odwołania przygotowania do bierzmowania młodzieży – podkreśla ks. Andrzej Dębski, rzecznik kurii metropolitarnej w Białymstoku. - W parafiach rekolekcje dla dorosłych raczej będą, ale to zależy od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, która zmienia się dynamicznie. Koronawirus: Sprawdź, jakie imprezy w Podlaskiem zostaną odwołane (aktualizacja) Do podjęcia postu w intencji oddalenia niebezpieczeństwa zachęca biskup łomżyński. - Proszę o modlitwę osobistą każdego z nas oraz o odśpiewanie Suplikacji we wszystkie niedziele Wielkiego Postu podczas każdej mszy świętej - apeluje bp. Janusz Stepnowski. Niewykluczone, że zwierzchnicy Kościołów diecezjalnych w naszym regionie wydadzą kolejne zalecenia. Wczoraj Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski wprowadziła dodatkowe środki ostrożności w świątyniach. - Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych – czytamy w komunikacie.

Rada stała szczególnie zaleca: 1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,

c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,

g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą. 3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,

b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,

c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:

a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,

b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,

c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów. - Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa - czytamy w komunikacie Rady. - Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.