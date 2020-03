Koronawirus. 8. PKO Półmaraton Białystok. Nie odbędzie się 10 maja nie odbędzie się, nowy termin jeszcze nie jest znany

- W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 i biorąc odpowiedzialność za zdrowie Uczestników, Wolontariuszy i kibiców naszego wydarzenia, mając na uwadze wytyczne oraz zalecenia władz centralnych i regionalnych, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu 8. PKO Białystok Półmaratonu oraz biegów towarzyszących z dnia 10 maja 2020 - donosi w specjalnym komunikacie Fundacja Białystok Biega.

- Wraz z innymi organizatorami największych imprez biegowych w Polsce staramy się wypracować wspólnie kalendarz biegowy drugiej części roku. Prosimy więc o kilka dni cierpliwości zanim podamy nową datę wydarzenia.

Zapisy do PKO Białystok Półmaratonu zostały wstrzymane do czasu wyznaczenia nowego terminu, który podamy tak szybko jak będzie to możliwe.

Za kilka dni podamy Wam również szczegółowe informacje o możliwości przeniesienia opłat startowych i związanych z tym zagadnień. W tej chwili apelujemy o cierpliwość, która nam wszystkim tak bardzo jest teraz potrzebna.

Sami jesteśmy biegaczami i wiemy co takie decyzje oznaczają. Niemniej jesteśmy przekonani, że w obecnej sytuacji to jedyna słuszna decyzja. Wierzymy, że spotkamy się na starcie za kilka miesięcy, kiedy wszystko wróci do normy - kończy Zespół Fundacji Białystok Biega