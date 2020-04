Kocie Życie. Akcja białostockich licealistów ma uświadamiać społeczeństwo

Kanka Franka zaprasza do tańca. Kapela czeka na nagrania domowych pląsów i połączy je w film promujący taniec (ZDJĘCIA)

Bawcie się i tańczcie w domach - przekonują dziewczyny z kapeli Kanka Franka. Zachęcają do nagrania filmiku z tańca do utworów w ich wykonaniu. Do wyboru jest fokstrot, polka i walc. Nie umiesz tańczyć? Nie szkodzi! Można improwizować. Dziewczyny czekają na nagrania do 19 kwietni...